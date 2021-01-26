استعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي سيارتها الفيراري بفيديو جديد شاركته مع متابعيها عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت هيفاء وهبي في الفيديو داخل سيارتها وهي تقود سيارتها بسرعة عالية على احد الطرقات وعلقت كاتبة “فروم فروم”.

وقد فاجأت رولا يموت شقيقتها هيفاء باعجابها بالفيديو وقيامها بكتابة تعليق قالت فيه “اختي لديها سيارتان فيراري نريد سيارة بوغاتي”.

يذكر ان رولا يموت هي الاخت الغير الشقيقة للفنانة هيفاء وهبي واتسمت علاقتهما بالعداء لسنوات طوال غير انه يبدو ان الحال قد تغير مؤخرا وقد تمكنا من الصلح وان لم يعلنا عن ذلك بشكل رسمي.