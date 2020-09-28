تواصل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تشويق متابعيها لمسلسلها الجديد “اسود فاتح” وذلك عبر نشر مشاهد من المسلسل عبر حسابها على انستغرام.

وفي فيديو جديد، يظهر معتصم النهار وهو يحاول اثناء هيفاء وهبي عن قرار تركه بعد اكتشافها خيانته قائلا “انا فعلا غلطت بس صدقيني دي اول مرة وانا مش عارف غلطت ازاي ومش حنهدم حياتنا عشان غلطة واحدة”.

ومع اصرار معتصم النهار على منع هيفاء وهبي من المغادرة قامت بضربه وصفعه على وجهه.

وقد حظي الفيديو، الذي علقت هيفاء وهبي عليه كاتبة: “مات الكلام”، بتقاعل واسع من متابعيها مشيدين بأدائها.

وكانت هيفاء وهبي ومعتصم النهار قد ظهرا امس في مشهد رومانسي وهما يرقصان بينما كان معتصم يتغزل بهيفاء ويصفها بـ “القمر المنور الدنيا كلها”.

مسلسل “أسود فاتح” بطولة نخبة من الفنانين من بينهم هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، رانيا منصور، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، تأليف أمين جمال، ومن إخراج كريم العدل.