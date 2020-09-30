خضعت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ الى تدريبات مكثفة في الملاكمة بالتزامن مع تصويرها أحداث مسلسل “أسود فاتح” الذي يعرض حالياً على “شاهد” والذي يتطلب منها أداء بعض الحركات في الملاكمة في بعض المشاهد.

وفي هذا الإطار، نشرت هيفا وهبي مجموعة من الصور لبعض التدريبات عبر خاصية الصور على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت عليها “في الكواليس”.

الجدير ذكره أن هيفا وهبي تتعرض للخيانة من زوجها الممثل السوري معتصم النهار في سياق الأحداث بعد أن أقام علاقة مع صديقتها المقربة الممثلة المصرية روجينا.







