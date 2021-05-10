وقع الفنان ” وائل جسار ” ضحية في إحدى حلقات برنامج المقالب ” خمس نجوم ” الذي يقدمه كلا من : مصطفى قمر ونور وكريم فهمي ومحمد الشرنوبي وغادة عادل.

وجاءت فكرة المقلب الذي تم تنفيذه ضد وائل جسار بتواجده مع مصطفى قمر وغادة عادل داخل عربة طعام لإعداد وجبة ثم يتسبب في حريق بالمكان .

ويتم خداعه بأن مصطفى قمر كان داخل العربة وتوفي في الحريق وهو الخبر الذي لم يتحمله وائل جسار حيث شعر بهبوط حاد ووقع على الأرض وبدأت غادة عادل في طلب الإسعاف له لتعرضه للإغماء .

ليظهر مصطفى قمر بعد ذلك ليطمأنه عليه ويخبره بأن ما حدث ما هو إلا مقلب ولكن قابل وائل جسار ذلك بغضب شديد رافضا ما حدث وعدم تقبله له قائلا : ” عيب الموضوع .. دا أنتوا قتلتوني ” .