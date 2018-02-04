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شاهد.. وائل شرف يتحدث عن سبب انسحابه من “باب الحارة”

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وائل شرف صاحب شخصية معتز

وائل شرف يتحدث عن سبب انسحابه من باب الحارة

كشف الفنان السوري وائل شرف أن انشغاله بدراسة الإخراج في بريطانيا، كان السبب الرئيس في غيابه عن الدارما نافياً وجود أيّ سبب عدا ذلك، مشيراً إلى أنّه متزوج و لديه ولدان.

ولفت وائل، في حوار مع متابعيه عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي ، إلى أنه يشارك في عملين لغاية الآن هما”هوا أصفر “للمخرج أحمد إبراهيم أحمد و”رائحة الروح” للمخرجة سهير سرميني.

وعن مسلسل “باب الحارة”، قال وائل ان نصي المسلسل كان يمر بأزمة حقيقية وانه كان يكتب على عجل ومن اكثر من كاتب وهو ما كان يتطلب منه جهد مضاعف كي يقدم الشخصية.

وتابع انه كان لديه مشكلة في زواج معتز من يهودية، في الجزء السابع من المسلسل، وهو ما تسبب في خلاف مع المخرج.

وأضاف انه بعد الخلاف على النص، حدث خلاف مادي مع الانتاج وهو ما تسبب بانسحابه من المسلسل.

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