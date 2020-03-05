شاهد.. وائل عبدالعزيز في رسالة الى شقيقته ياسمين: “اعتبريني بره حياتك”

ظهر الفنان المصري وائل عبد العزيز في فيديو عبر حسابه على الفايسبوك، للرد على مهاجميه ومؤيديه في الأزمة الأخيرة التي ‏أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتقاده لشقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز بسبب علاقتها بالفنان أحمد ‏العوضي.‏

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ونفى وائل عبد العزيز أن يكون غرضه من المنشور الذي كتبه لمعاتبة شقيقته على علاقتها العاطفية الشهرة أو المال، موضحًا أنه قد ‏عُرض عليه خلال الساعات الماضية أن يظهر في برامج بمقابل مادي لم يحلم به إلا أنه رفض كل ذلك احترامًا للموقف.‏

تابع وائل عبد العزيز أنه لم يسع لاستغلال اسم ياسمين عبد العزيز أو شهرتها خلال مشواره الفني، وإلا كان ليصبح أكثر شهرة ولكنه ‏فضّل الاعتماد على نفسه في حياته العملية، لافتًا إلى أنه كان يخوض مشاكل ضد أطراف قوية منذ صغره بسبب شقيقته ولم يفكر في ‏التخلي عنها ولو مرة.‏

أشار وائل أنه وقف إلى جانب ياسمين عبد العزيز خاصة في موقف انفصالها عن زوجها السابق، متيحًا لها كافة الاختيارات إلا أنه ‏بعد الانفصال لم يعجبه تراشق الطرفين بالمنشورات المسيئة على السوشيال ميديا، مؤكدًا أنه نصحها بأن ترد على أي موقف يضايقها ‏بعملها ونجاحها فقط، ولكنه أيضًا لم يتخل عنها في هذه المواقف بل ودعمها.‏

أوضح شقيق ياسمين عبد العزيز أن بداية الخلافات كانت بسبب الصور التي نشرتها على السوشيال ميديا بصحبة أحمد العوضي من ‏عيد ميلادها، الماضي مشيرًا إلى أنه حين نبهها إلى أنه لا يقبل هذا السلوك رفضت نصيحته ونصيحة شقيقهما وأخبرتهما أنها حرة وناضجة ‏ومسئوولة عن تصرفاتها.‏

أضاف وائل عبد العزيز أن المنشورات والتعليقات المتبادلة بين شقيقته والعوضي على مختلف حسابات مواقع التواصل الاجتماعي ‏والتي أبرزت العلاقة العاطفية التي تجمع بينهما هي سبب غضبه خاصة بعد تعرضه للسؤال حول طبيعة العلاقة بينهما في مواقف ‏وأماكن مختلفة، إلى أن ظهرت شائعة زواجهما عرفيًا فكتب المنشور الذي تسبب في الأزمة ليتسائل عن طبيعة هذه العلاقة علنًا.‏

أكد وائل عبد العزيز أنه لم يعارض فكرة زواج شقيقته منذ البداية ودعمها وأخبرها أنه سيكون سعيدًا من أجلها على شرط أن تحسن ‏الاختيار، مشيرًا إلى أن غرضه الأساسي من المنشور الذي كتبه كان مخاطبة أحمد العوضي بأنه لو كان صادق النية فعليه أن يدخل ‏البيت من بابه وأن يطلبها من رجال المنزل.‏

استطرد عبد العزيز أنه لم يحدث ولو لمرة أن أخذ من شقيقته أي مال، بدليل أنه يعيش في منزل بالإيجار ويركب سيارة بسعر مناسب ‏كما أنه يعمل في إحدى الشركات العقارية بجانب التمثيل ليتمكن من الحياة في وضع يناسبه.‏

اختتم وائل عبد العزيز: “رسالة مني يا ياسمين يا حبيبتي ربنا ينجحك ويوفقك في حياتك أنا يمكن اتكلمت بشكل يضايق أنا أسف، ‏بسكنت عايز اعرف طبيعة العلاقة دي إيه بس، أنا كنت شايفك تحت وربنا فوق، فأنا من النهاردة اعتبريني برة حياتك تماما ومش ‏عايز حاجة منك أنتي حرة في حياتك ومستقبلك بس أنا خلاص مش قادر أعيش حروب تانية أنا تعبت، ربنا يوفقك”.‏