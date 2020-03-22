شاهد.. والدة حلا الترك بالحجاب مجددا وتحمي ابنها من الكورونا

نشرت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، مشهد تمثيلي بمناسبة عيد الام وذلك عبر حسابها على انسغرام.

وظهرت منى السابر في الفيديو بالحجاب مجددا بعد ان كانت قد خلعته من فترة وهي تحتضن ابنها وترفع احدى يديها لحمايته من فيروس الكورونا.

وعلقت منى السابر على الفيديو كاتبة: “‎كل عام وأنتي بخير يا أمي … و بهذه المناسبة نوجه تحية خاصة لكل أم تحافظ على أمن وسلامة أسرتها”.