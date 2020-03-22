شاهد.. والدة حلا الترك بالحجاب مجددا وتحمي ابنها من الكورونا

نشرت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، مشهد تمثيلي بمناسبة عيد الام وذلك عبر حسابها على انسغرام.
وظهرت منى السابر في الفيديو بالحجاب مجددا بعد ان كانت قد خلعته من فترة وهي تحتضن ابنها وترفع احدى يديها لحمايته من فيروس الكورونا.
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كل عام وأنتي بخير يا أمي … و بهذه المناسبة نوجه تحية خاصة لكل أم تحافظ على أمن وسلامة أسرتها فكره وإخراج حسن حاجي @hassan_haji_1980 تصوير photicstudio@ موسيقى احمد أسدي @ahmedasadiofficial تمثيل منى السابر @monaa_alsaber انتاج pro audio studio احمد اسدي الراعي الرسمي عياده ستانفورد @stanford.clinics #عيدالام #البحرين #المرأة_البحرينية #كل_عام_وامي_بخير #هدايا_عيد_الام #معاً_ضد_الكورونا #منى_السابر
وعلقت منى السابر على الفيديو كاتبة: “كل عام وأنتي بخير يا أمي … و بهذه المناسبة نوجه تحية خاصة لكل أم تحافظ على أمن وسلامة أسرتها”.
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