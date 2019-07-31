شاهد .. والدة حلا الترك تفاجئ متابعيها بخلع الحجاب

نشرت ” منى السابر ” صورة لها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها تفاجئ الجمهور بها بظهورها من دون حجاب .

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر على تمهيدها لذلك من خلال نشر صور لها بحجاب غير مكتمل ولا يغطي سوى جزء من شعرها خلال الأشهر الماضية .

وظهرت السابر في صورة ملتقطة بهاتف الجوال وبدا شعرها يغطي نصف وجهها .

على الجانب الأخر لم تعلق السابر على قرار ابنتها بالإنتقال للعيش مع والدها المنتج محمد الترك وزوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة .

وكانت قد أشارت بعض المعلومات إلى وقوع خلافات عائلية دفعت حلا الترك إلى إتخاذ هذا القرار خصوصا وأن دنيا بطمة علقت على السبب الذي جعل حلا تتخذ هذا القرار بأنها لا تتدخل في الأمور العائلية وأنها تعلمت ألا تنشر الأخبار الشخصية عبر السوشيال ميديا .