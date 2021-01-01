خرجت منى السابر، والدة الفنانة البجرينية الشابة منى السابر، في مقطع فيديو جديدة طالبت فيه بتدخل العاهل المغربي، الملك محمد السادس، للتدخل في حل في أزمتها مع ابنتها.

وأشعلت منى السابر مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو قالت فيه: “أنا الحين أناشد الشعب المغربي وأناشد كل الأساتذة المحاميين الموجودين على الأراضي المغربية.. أناشد الملك اللي طول عمره محمد السادس، الحين طليقي موجود على الأراضي المغربية عبر شو تي في، أريدهم يقفون معاي، امرأة عانت الكثير ولازالت تعاني.. امرأة اضطهدت، أُخذ منها أولادها، ولازالت تعاني من أحكام ومن ناس ما يخافون الله”.

وقد اثارت منى السابر ضجة بعد هذا الفيديو حيث تعرضت للانتقادات من بعض المتابعين حيث جاء بعض التعليقات على الشكل التالي: “شو بدا بهالحكي الفاضي شو دخل الشعب المغربي بمشاكلها شو بدا بالعالم تناشدهم ناشدي ربك ..غاويه فضايح والناس تحكي فيها وبمشاكلا كل العالم عندا مشاكل ما ضروري نحكي عالملاأ والله عيب” و “والله العظيم الموضوع كلة مكركب وغريب اهم ما في الموضوع ان شو ماصار. الام تظل ام شو ما سوت وشو ما قالت محد يقدر يحرمها من وجودها في الحياة. وثانيا هاي اشياء خاصة عائلية. ليش نطلعها جدام الناس. والقانون والحمدلله موجود. الله يسهل امورها”.

يذكر أنه كان قد تم تداول تسجيل صوتي يقال أنه لـ منى السابر وهي توجه تهديد إلى إبنتها حلا، وجاء في التهديد “تقولين أنا سرقت مصاريكي…أنا عندي دلائل وإثباتات رح تفضح جدتك وكل الي حوليكي والي يعبون براسك علي ورح أشارك كل الإثباتات بالفيديو في حال دخلت السجن”!!

التسجيل الصادم أوضح أن التهمة الموجهة لـ منى هي سرقة إبنتها “في حال كان الصوت هوفعلاً صوت منى”، وربما على الأغلب كانت السرقة من خلال الإعلانات التي قدمتها خلال فترة الإقامة بجانب والدتها.