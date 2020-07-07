انفعلت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، بسبب التعليقات التي تتلقاها من بعض متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت منى السابر في فيديو بثته عبر حسابها على “سناب شات”: “الذين يراقبون سنابي ويقولون انه انا احط اغاني عشان شخص معين انا بحط حسب مزاجي”.

وتابعت ان بعض التعليقات على حسابها على انستغرام تقول “انت تحطين اغاني وهو ما داري عنك” مؤكدة انها تحب سماع الاغاني القديمة التي لها طابع ومعنى وليس بسبب أي شخص ثم انفعلت قائلة “كفاياكم تخلف بدي احط اللي بدي ياه وبدي اسمع يلي بده ياه ما حد له معاي”.