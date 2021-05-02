استعان الدي جي الأمريكي ذي الأصول الفلسيطينة الشهير باسم “دي جي خالد” بوالدته للترويج لالبومه الجديد الذي سيتم طرحه قريبا.

وظهر الدي جي خالد في مقطع فيديو وهو يقف خلف والدته بينما كانت توجه كلمة الى معجبية قائلة: “اتمنى كل واحد يروح يشتري البوم خالد خالد هلاء رح ينزل على السوق”.

يذكر خالد محمد خالد عبادي، الشهير باسم دي جي خالد، هو دي جي ومنتج أمريكي فلسطيني الأصل من محافظة جنين في الضفة الغربية كانت بداياته كمنسق إسطونات لأغاني الراب و الهيب هوب وكان حينها يحمل اسم مستعار “” الهجمة العربية “”، Arab Attack, إلا أنه إستبدله بإسم دي جي خالد بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.