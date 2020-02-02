شاهد .. والدة مريم حسين تعلق على حكم حبس إبنتها وتستنجد ب ” أحلام ” للتوسط في حل مشكلتها

انتشر مقطع فيديو لوالدة الفنانة المغربية ” مريم حسين ” على عدد من الحسابات على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وهي تتحدث فيه عن الحكم الذي صدر ضد إبنتها مؤخرا بالسجن وإبعادها من دولة الإمارات العربية المتحدة في القضية التي جمعتها بالإعلامي الإماراتي ” صالح الجسمي ” .

والتي ظهرت فيه والدة مريم حسين برفقة حفيدتها التي كانت تبكي في محاولة لإستعطاف المسئولين والسلطات الإماراتية بعدم تنفيذ الحكم الذي صدر ضد إبنتها .

كما أطلقت والدة مريم حسين عدة تغريدات من حساب إبنتها على موقع ” تويتر ” ناشدت في إحداها وساطة الفنانة الإماراتية ” أحلام ” من أجل مواصلة مساعيها في التوسط في قضية سجن إبنتها .. وأرفقت مع تغريداتها مقطع فيديو يتضمن فيلما وثائقيا عن مشوار مريم حسين .

وقالت : ” أناشدكم النظر إلى قضية ابنتي الغالية وفلذة كبدي بعين العدل والرحمة .. فما مرت به من مصاعب قد أنهكت نفسيتي ونفسيتها ونفسية جميع من يحبونها إلى حد كبير ” .

وتابعت : ” أخشى أن يؤثر ذلك سلبا على نجاحات ابنتي التي حققتها بدعم من دولة إمارات الخير البلد الأم التي احتضنتها بكل الحب والحنان وكانت هي الداعم لها ولانطلاقتها في مشوارها الفني ” .