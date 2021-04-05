شاركت الفاشينيستا وخبيرة التجميل السعودية ” ملكة كابلي ” مقطع فيديو جديد لها عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه والدها بينما كانت توجه له بعض الاسئلة.

في البداية سألت ملكة كابلي والدها: “تقول بناتك ايش؟” ليجبيها دون تردد “أحلى بنات ما في حد في الدنيا زيهم” ثم سألته “لماذا سميتني ملكة؟” ليجيبها “اسمك جاي قبلك” مشيرا انه اسماها كذلك على اسم جدتها.

وملكة كابلي هي واحدة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي سناب شات وانستقرام، حيث اشتهرت كثيرُا في المملكة العربية السعودية.

وكان ملكة كابلي بدأت بمجال الموضة والتجميل والأزياء، حيث كانت تقدم من خلال الحسابات الخاصة بها مجموعة من النصائح والخصوات البسيطة التي من خلالها يسهل تطبيق المكياج، كما أنها تقدمت الكثير من النصائح حول العناية بالبشرة من خلال مجموعة من المنتجات الطبيعية والأقنعة المفيدة لكل أنواع البشرة سواء للفتيات أو السيدات، فهي أيضًا تعمل كخبيرة تجميل في المملكة العربية السعودية وتسافر إلى العديد من الدول العربية للعمل في مجال التجميل.

وهناك جدل كبير حول أصول ملكة كابلي بين متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي، فمنهم من توقع أن ملكة كابلي جنسيتها باكستانية، بينما قال آخرون بأن أصولها تعود إلى أفغانستان، وأنها أفغانية، ولكنها أكدت على أنها فتاة سعودية وهي تحترم كافة هذه الجنسيات وبناتهم، حيث تحمل الفخر لبلدها السعودية وتفخر بأنها عربية من منطقة الشرق الأوسط.

وكانالمدون الكويتي أحمد السالم قد نشر وثيقة الطلاق الرسمية التي تم استخراجها من المحكمة المختصة بالمملكة العربية السعودية وتفاعل معها الجمهور بشكل واسع بخاصة وأن تعليقه الوحيد كان بطلب العوض من الله سبحانه وتعالى.

وكان أحمد السالم قد تحدث بعد الطلاق بفترة قصيرة عن احتمالية زواجه مرة أخرى حيث قال: ” إذا تحصلت على شخص مناسب وحبيته لا مانع من الزواج ما عندي غشمره احب واتزوج بسرعة”، وألمح السالم في حديث سابق له لمتابعيه في سناب شات إلى أنه سعيد بعد انفصاله عن ملكة ويعيش حياته بشكل أفضل قائلاً: “الحياة مستحيل تمشي على طريق واحد لازم تصادفك مشكلة تكسرك تغيرك تؤثر فيك٬ أهم شي إنو رح يصادفك مطب٬ هذا المطب مو نهاية كل شي هو بداية حياة مختلفة حياة قد تكون أحلى٬ وتكتشف إنك إنت بشي أفضل من اللي كنت عايش فيه “.