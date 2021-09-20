دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ” السوشيال ميديا ” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهــم البعيــدون عن الأضـــواء، ومن بين هؤلاء النجمــة المصـــريـة ميرهان حسين التي ظهرت مؤخرًا مع والدها الذي لا يعرفه الجمهور.

حيث نشرت “ميرهان حسين” عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام “، عدد من الصور لها مع والدها

وتفاعل المتابعون مع تلك الصور التي لفتت الأنظار كثيراً؛ وحصدت إعجاب الكثيرين، وأكـــد عـــدد كبيـــر من جمهورهــا علي الشبه الكبير بينها وبين والدهــا، كما أشاد الكثيرين بوسامته، وحصدت الصور إعجاب الآلاف من متابعيها.

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هذا وقد وجهت الفنانة ميرهان حسين، رسالة للفنان أشرف عبد الباقي ولنجوم مسرحية “شمسية وأربع كراسي“، بعد انتهاء عرضها في الساحل الشمالي.

ونشرت “ميرهان،” مقطع فيديو من كواليس عرض المسرحية خلال الفترة الماضية، عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، وعلّقت: “شكرًا لكل الناس اللي شرفونا بحضورهم، ونتمنى تكون المسرحية عجبتكم، وشكرًا لأستاذي الجميل أشرف عبدالباقي على التجربة الجميلة العظيمة دي، وشكرًا لكل زمايلي في المسرحية، اتبسطت جدًا بالشغل معاكم وضحكت من قلبي.. شكرًا”.

بدأ فريق عمل مسرحية «شمسية وأربع كراسي» أول عرض يوم الخميس 5 أغسطس، بعد الانتهاء من البروفات الكاملة للمسرحية، وعُرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع بالساحل الشمالي.

المسرحية بطولة النجوم: ( أشرف عبدالباقي، محمد عبدالرحمن، أوس أوس، محمد أنور، ميرهان حسين، من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، وإخراج أشرف عبدالباقي).

جدير بالذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين الدرامية، مسلسل «ختم النمر»، الذى عرض منذ عدة أشهر وحقق نجاحًا كبيرًا، كما شاركت كضيف شرف بمسلسل “رجالة البيت” بطولة أكرم حسنى وأحمد فهمى.

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