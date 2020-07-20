نشر ورد حسن ابن الفنانين السوريين تيم حسن وديمة بياعة فيديو من خلال حسابه على إنستغرام، تحدث فيه عن آماله وطموحاته ومستقبله، متمنياً دخول الجامعة وتحقيق حلمه.

وتحدث ورد حسن في الفيديو باللغة الانكليزية قائلا ان عمره 14 عاما وانه لطالما حلم بأن يصبح فيزيائيا فلكيا ويكون قادرا على تبادل الأفكار مع ألمع العقول في العالم.

وأكد أنه يريد أن يضع بصمته في تشكيل المستقبل حيث يريد أن يكتشف كواكب أخرى خارجية لا يمكن تصورها ويعتقد بأنه يستطيع أن يحقق ذلك يوماً ما، مُضيفاً أنه يريد أن يدرس في جامعة مرموقة مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أو جامعة بيركلي.

وعلق على الفيديو والداه تيم حسن وديمة بياعة التي أعربت عن حبها وافتخارها بولدها لظهوره بهذا الفيديو واثقاً بنفسه، ومتمنية له أن يحقق كل أحلامه، بينما وضع له والده النجم تيم حسن قلباً.

يذكر ان تيم حسن له من طليقته ديما بياعة ولدان هما ورد وفهد وكان قد انفصل عنها عام 2012 وهو حاليا متزوج من الاعلامية المصرية وفاء الكيلاني أما ديما بياعة فمتزوجة من رجل الاعمال المغربي احمد الحلو.

وكانت ديما بياعة قد نشرت منذ ايام صورة قديمة لها مع طفليها ورد وفهد وعلقت عليها كاتبة: “صورة من الذاكرة ٢٠١٠ تركيا الأيام عم تركض والعمر عم يمضى بس ولادكم قد ما كبروا بيضلوا صغار”.