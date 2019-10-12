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شاهد.. ورد الخال تعترف بالخيانة مع ابتسامة على وجهها!

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ورد الخال

ورد الخال

فاجأت الفنانة اللبنانية، ورد الخال، جمهورها بجرأتها واعترافها بخيانتها شريكها مع رجل آخر.

جاء اعتراف ورد الخال في برنامج “أكلناها” الذي يقدمه الممثل السوري باسم ياخور، حيث إضطرت للإجابة على بعض الأسئلة تجنبا لتناولها الأطباق غير المحببة الموجودة ضمن قوانين البرنامج.

وفي التفاصيل، فقد وجه باسم ياخور سؤلا الى ورد الخال قائلا: “قلتي انك غلطتي في الحب شو اكبر غلطة ارتكبتيها في الحب علاقة مع رجل متزوج ام خنت شريك؟” لترد ورد الخال بدون تردد مع ابتسامة على وجهها “خنت شريك”.

وتابعت ورد الخال انها ندمت بسبب ذلك قائلة “ضميري كان عم يوجعني بس ضعف واعجبت بحدا ثاني “.

وبعد ان تعرضت لهجوم بسبب تصريحها، ظهرت ورد الخال في فيديو قالت فيه قالت: “لن أبرر ذلك، أنا لا أخون شريكي، هذا سؤال متعلق بالماضي وبالطبع كان لدي علاقات سابقة قبل زوجي”.

يذكر ان ورد الخال تزوجت من الموسيقي باسم رزق في يوليو 2016 مدنيا في قبرص.

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