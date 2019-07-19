شاهد.. وصلة غزل ودلع بين احلام وزوجها ردا على شائعة طلاقهما!

ظهرت الفنانة الاماراتية احلام وزوجها مبارك الهاجري في فيديو للرد على شائعة انفصالهما بعد تصدر هاشتاغ #انفصال_احلام_عن_زوجها على موقع “تويتر” في المملكة العربية السعودية امس.

وسألت احلام زوجها عن الدعاية التي يتعرضون لها ليرد قائلا “خليه الذي بحبنا يزعل ويوم يشوف الفيديو هذا بيفرح”.

وتابعت احلام بدلع “وش تبي تقلهم قل لهم ان حياتك من غيري سلطة” فرد بتقبيلها على رأسها لكنها تابعت “قول الكلام الذي تقوله يوم تكلمنى في التليفون”.

فرد مبارك الهاجري قائلا “يا بعد عمري انت فديتك يا ام فاهد”.

كما نشرت احلام صورة جمعتها بزوجها عبر حسابها على تويتر وقالت: “كيف الجسد يعيش من دون روح …..وانت روحي”.