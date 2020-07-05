وصل منذ قليل جثمان الفنانة المصرية الراحلة ” رجاء الجداوي ” إلى مقابر البساتين بمحافظة القاهرة بصحبة الطاقم الطبي لمستشفى العزل لدفنها .

وتواجد في مقابر الأسرة كلا من إبنتها ” أميرة ” وأفراد أسرتها لتوديعها إلى مثواها الأخير .

وقامت صلاة الجنازة على رجاء الجداوي داخل مستشفى أبو خليفة للعزل بالإسماعيلية بحضور أفراد أسرتها والطاقم الطبي بالمستشفى .

ثم تم وضع الجثمان في تابوت حديدي بسيارة إسعاف للتوجه إلى المقابر .

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد عن عمر يناهز 82 عاما بعد صراع مع المرض بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

وكشفت مصادر طبية من داخل مستشفى العزل الذي تواجدت به الفنانة الراحلة لمدة 43 يوما عن تدهور الحالة الصحية للفنانة الراحلة خلال الساعات الأخيرة بعد كثرة الجلطات على الرئتين .

الأمر الذي أدى إلى إنخفاض نسبة الأكسجين في الدم وتوقف عضلة القلب تماما .