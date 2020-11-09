نشرت الفنانة الكويتية ” شوق الهادي ” صورة عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” تكشف من خلالها عن وصول جثمان طليقها ” بدر الماص ” إلى الكويت .

والذي وافته المنية يوم الأربعاء الماضي إثر حادث سير في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية أثناء قيادته لدراجته النارية .

وظهر في الصورة صورة للتابوت الذي كتب عليه إسم ” بدر خالد الماص ” وكتبت شوق الهادي في تعليقها عليها قائلة : ” دمت بنعيم الله حتى نلتقي .. استودعتك الله حتى أعانقك في نعيم لا يفنى .. دمت في حنايا صدري وبين أضلعي .. الله يرحمك يا غالي ” .

وكانت شوق الهادي قد أعلنت في منشور لها عن وصول الجثمان اليوم الإثنين من أمريكا وأن الدفن سيتم بمقبرة الصليبيخات بالكويت والعزاء سيكون في المقبرة فقط نظرا للأوضاع الراهنة .