شاركت الفنانة المصرية ” حورية فرغلي ” متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مجموعة من الصور توثق لحظة وصولها إلى مطار القاهرة الدولي .

وذلك بعد عودتها مساء يوم أمس الأحد من الولايات المتحدة الأمريكية عقب إنهائها لرحلة العلاج التي استمرت لفترة طويلة وإجرائها لأكثر من عملية لتجميل أنفها .

وكانت حورية فرغلي قد نشرت خلال الساعات القليلة الماضية صورة في الظهور الأول لها بعد نجاح عمليتها الأخيرة .. وكتبت في تعليقها عليها : ” الحمدلله حتي يبلغ الحمد منتهاه ” في إشارة إلى نجاح العمليات التي أجرتها في أنفها والتي بلغ عددها 4 .