شاهد.. وعد العساف تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة سخريتها من “كنج العزيزية”

خرجت مشهورة سناب شات الطفلة وعد العساف عن صمتها للرد على الجدل الذي أثارته بعد سخريتها من الشاب عبد الرحمن الشهراني، الملقب بـ”كنج العزيزية”. وقالت وعد العساف في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها بموقع سناب شاب، إنّ ما جرى بينها وبين الملقب بـ “كنج العزيزية” لا يتعدّى كونه مُزاحًا، مضيفة: “نحن نحاول إسعادكم ولكن بعض الناس أخذوا الموضوع بجدية وأن أتنمر عليه، ولكن هذا مزاح مزاح”.



وأوضحت وعد العساف أنّها أخذت الورد من “كنج العزيزية” بالفعل إلى المنزل، ونوّهت إلى أنّ الورد هو ملك لها في الأساس وأنّ الأخير أخذه ليظهرَ في الفيديو وهو يعطيها إيّاه، وأبدت العساف استعدادها للظهور مع عبدالرحمن مجددًا في مقطع فيديو لتوضيح حقيقة الأمر.

يذكر أن العساف ظهرت في مقاطع الفيديو، وهي تحرج عبد الرحمن الشهراني (27 عامًا)، الملقب بـ:”كنج العزيزية” حينما ظهر في فيديو وهو يقدم لها باقة ورد.