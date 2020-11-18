نشرت الفنانة المصرية ” وفاء عامر ” صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” في أحدث ظهور لها .

وكتبت وفاء عامر في تعليقها على الصورة قائلة : ” لوك جديد ” .. وهو ما بدا بالفعل على شكلها حيث ظهرت بملامح مختلفة .

وهو الأمر الذي أثار تعليقات المتابعين حول السبب في تغير شكلها البعض منهم أرجع السبب إلى إنها بالغت في استخدام ” الفلتر ” أو إنها استعانت بالفوتوشوب .

وأشار المتابعون إلى أن هذا التغير جعلها تشبه الفنانة ” حلا شيحة ” والبعض الآخر شبهها بالفنانة ” لبنى عبد العزيز ” في شبابها .