تحدثت الفنانة السورية وفاء موصللي عن علاقتها بابنتها نايا الاندلس في تقرير تلفزيوني مع برنامج “ET بالعربي” حيث اكدت انها تشغر بالذنب بسبب انسغالها عنها.

وقالت وفاء موصللي عن ابنتها: “كل الناس بتفكر انا داعمتها دعم مش طبيعي بالعكس تماما انا دعمت كل العالم الا بنتي وانا بالليل بقعد ببكي وهي نايمة وبمسك رجليها وببوسها ولكن وقت نفيق ثاني يوم الصبح بكون بدها تحكي معي انا بكون مشغولة بمليون قصة”.

وتابعت “نايا بالذات انا اكثر واحدة بزعل عليها لأن هي ما اخذت من حناني” واضافت “انا تأخرت لجبت طفل كرمال كون مهيئة نفسيا وماديا وعلى كل الاصعدة”.

وقد اعادت نايا الاندلس نشر مقطع الفيديو عبر حسابها على انستغرام معبرة عن تأثرها بحديث والدتها عنها حيث علقت كاتبة: “بكيتيني ماما ، اشتقتلك”.

وقد ردت وفاء موصللي على تعليق ابنتها وكتبت: “لاتبكي ياعمري، ياأحلى باشمهندسة، اتفقنا إنّو نخدّر اشتياقنا وحنيننا كرمال إنك تبدأي رحلة العمل والإجتهاد والإخفاق والنجاح، باتجاه المستقبل. “.

يذكر ان نايا هي الابنة الوحيدة للفنانة وفاء موصللي من زوجها الثاني الدكتور النسائي سامر جلعوط وكانت قد تزوجت قبل ذلك من الممثل السوري جمال سليمان لكنها لم ترزق منه بأطفال.