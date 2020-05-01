شن الشاعر السعودي ياسر التويجري هجوما عنيفا على الفنان المصري رامز جلال بسبب برنامج “رامز مجنون رسمي” المذاع على قناة “mbc مصر” خلال شهر رمضان، مشيراً إلى أن محتواه مُبتذل.

وقال ياسر التويجري خلال لقاء مع الاعلامي عبدالله المديفر في برنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية”، عن رأيه في رامز جلال “مع احترامي الشديد له كإنسان عربي مسلم احترمه واقدره ولكن اتكلم بما يقدم شخصيته كممثل او فنان او مقدم او مذيع ما ادري شو تصنيفه تافه حقيقة تافه جدا ومبتذل”.

وبعد سؤال مقدم البرنامج ان كان هذا الكلام يتضمن تجاوزا عليه ويتطلب الاعتذار, قال ياسر التويجري “انا ارضى ان تقول الناس عني تافه اذا قدمت امر تافه “.

وأضاف أن برنامج رامز جلال يستصغر من ذائقة المشاهدين؛ كون الجميع يعلم بأنه مفبرك وكذب، متابعاً: “أزين ما في برنامج رامز هذا العام هو الكرسي”.

وان كان كلامه بمثابة احتجاج على عدم دعوته الى البرنامج، قال ياسر التويجري: “اعوذ بالله اصلا هو ما يتجرأ يدعيني لأنه يدري اني سأفضحه “.