أطل الفنان السوري القدير ياسر العظمة على متابعيه وجمهوره، بعد غياب، للتهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك.



وقال ياسر العظمة في فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: “يسعد مساكم يا أهل سوريا الكرام يسعد مسائك يا شام الحبيبة يا مسقط رأسي يامرتع طفولتي والذكريات”.

وتابع: “كل عام وأنتم بخیر بمناسبة حلول شھر رمضان الكریم والفضیل، أعاده الله على الجمیع بالأماني المحققة والوطن بخیر وزوال الغمة”.

واستطرد ياسر العظة قائلا: “شكرًا على تعليقاتكم الرائعة تجاه أعمالي اللي بتخليني أشعر إني قريب منكم وعايش معكم وعايشين معي وده شرف كبير لي، وأرفع راسي بالعالي إن محبين ومعجبين برامجي كتار ومن كل الأعمار”.

وأعلن ياسر العظمة عودته للإنتاج في الفترة المقبلة حيث يقوم بالعمل على إنتاج أعمال جدیدة قید التنفیذ حاليا، سیتم عرضھا على قناته الرسمیة التي دشنها عبر موقع الفيديوهات “یوتیوب”.

وحذر ياسر العظمة جمهوره من انتحال شخصيته أو التحدث باسمه من جانب البعض حيث أكد أنه لا یمتلك سوى صفحة واحدة على موقع “فیسبوك”، وحساب على موقع “انستغرام” إضافة إلى قناته على “یوتیوب”.

يذكر ان ياسر العظمة، 78 عاما، ممثل وكاتب ومنتج سوري، اشتهر من خلال السلسلة الكوميدية الشهيرة مرايا التي ألفها وأعدّها لمدة تزيد عن خمسة وثلاثين عاماً.