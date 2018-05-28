شاهد.. ياسمين صبري تخضع لعملية جراحية بعد إصابتها في «رامز تحت الصفر»

سافرت الفنانة المصرية ياسمين صبري إلى العاصمة البريطانية لندن، لإجراء عملية جراحية في ركبتها، وذلك بعد الإصابة الشديدة التي تعرضت لها في حلقتها ببرنامج “رامز تحت الصفر”.

فقد تسبب سقوط الفنانة المصرية على الثلج خلال الحلقة في مشاكل لها بالركبة، خاصة وأنها كانت تعاني سابقا من قطع في الرباط الصليبي، وهو ما جعل حالتها تزداد سوء.

ياسمين نشرت على حسابها الخاص على موقع إنستجرام، صورة لباقة من الورد مهداة إليها من أسرتها، والذين تمنوا لها الشفاء العاجل، كما نشرت صورة أخرى لعكاز، وهو ما كشف عن أنها حاليا لا تستطيع المشي دون الاستناد على العكاز، وهو ما أثار قلق جمهورها بشدة.



يُذكر أن ياسمين صبري كانت قد أصيبت بتمزق في الأربطة أثناء قيامها بعدد من التمارين في الجيم.