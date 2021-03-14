كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري كواليس جلسة التصوير الخاصة بمجلة فوغ أرابيا وكارتييه، إضافة إلى تفاصيل العقد الضخم الذي إرتدته كـ ثالث سيدة في العالم بعد مونيكا بيلوتشي.

وقالت ياسمين صبري، تصريحها لبرنامج “ET بالعربي”، أن هذا العقد تمت صناعته عام 1975 وهو مصمم من الزمرد الاخضر والذهب باكثر من 120 قيراط.

وروت ياسمين صبري القصة وراء تصميم العقد على شكل تمساحين قائلة انه صمم في البداية لممثلة مكسيكية ماريا فيليكس ذهبت الى كارتييه مع تمساحين صغيرين وطلبت منهم عقد مستوحى منهم فقامت كارتييه بتصميمه خلال أشهر واعطته لها غير ان دار كارتييه عادت واستحوذت عليه.

وتابعت ياسمين صبري: “ثاني ست لبسته في العالم كانت مونيكا بيلوتشي في 2006 في مهرجان كان وثالث ست هي أنا وده شرف لي طبعا”.

وكانت ياسمين صبري قد خضعت لجلس تصوير مؤخرا لصالح مجلة فوغ أرابيا وكارتييه فوق برج العرب في دبي حيث تألقت خلاله بمحموعة من المجوهرات الفخمة.