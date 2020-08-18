تحرص الفنانة المصرية ياسمين صبري على مشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بتمارينها الرياضية في محاولة منها للتشجيع على ممارسة الرياضة.

وفي اخر مشاركاتها، نشرت ياسمين صبري عبر حسابها على انستغرام مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تمارس رياضة سحب الكابل لتمرين الاكتاف.

وكانت ياسمين صبري قد خطفت الانظار مؤخرا بإطلالة صيفية مشرقة وزاهية حيث اختارت الممثلة قميصاً من الحرير باللون الكحلي الداكن ونسقته مع سروال من الجلد بتصميم واسع باللون الأصفر الصارخ. وأثارت بهذا إعجاب الكثير من عاشقات الموضة ومن متابعات إطلالاتها.

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