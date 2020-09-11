شاركت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز متابعيها على انستجرام، بمقطع فيديو طرييف جمعها بزوجها الفنان أحمد العوضي، وأثار الجدل بين جمهورها بسبب طريقتهما الغريبة في التعبير عن رومانسيتهما.

وظهرت ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي داخل سيارتهما، ويستمعان إلى أغنية “بالبنط العريض” للفنان حسين الجسمي، حيث كانت ياسمين تتفاعل مع الأغنية بطريقة طريفة، ليفاجئها أحمد العوضي، بضربها على رأسها بشكل كوميدي، لترد عليه هي الأخرى بشكل طريف عن طريق ضربه على كتفه.

وعلقت ياسمين عبد العزيز على الفيديو الذي شاركته مع زوجها لتوثق به لحظة مرحة بينهما، وقالت: “قمة الرومانسية”، لتسخر بذلك من نفسها ومن طريقتها وزوجها في التعبير عن حبهما لبعضهما البعض.

ولاقى مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا بين جمهور كل من الثنائي الشهير، وعبروا عن مدى حبهم لطريقة ياسمين عبد العزيز وزوجها في التعبير بطرافة عن علاقتهما.