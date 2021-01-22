شاركت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز متابعيها بـ فيديو طريف لها مع مواطنتها الفنانة ايمان السيد من كواليس تصويرهما مسلسل “اللى مالوش كبير” وذلك من خلال حسابها على انستغرام.

وتظهر ياسمين عبدالعزيز في الفيديو هي تسأل ايمان السيد عن اصابتها بفيروس كورونا فأجابتها “كان عندي كورونا الحمدلله” وتابعت “الفيرس بيلعب في المخ وصحيت من النوم لقيت القطة بقت فار”.

واضافت ايمان السيد “بأثر على قواي العقلية بقى الحمدلله دلوقت انا في كامل قواي العقلية وأثر على ودني اللي ناحيتك” ما جعل ياسمين صبري تنهار من الضحك.

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : هموت من الضحك سكر موت انتو الاتنين – اكتر ممثله بحبها – هههههههه مش قادر .

وكانت الفنانة إيمان السيد قد أعلنت تعافيها من فيروس كورونا وعودتها لاستئناف عملها مرة أخرى، حيث كتبت عبر حسابها بموقع “إنستجرام”: “بشكر كل الناس اللى سألت عليا وبعتذر جدًا لو فى حد ما عرفتش أرد عليه، أنا بفضل ربنا أحسن كتير ورجعت شغلي، كمان بشكر الناس اللى أجلوا تصويرى واستنونى لحد ما صحتى بقت كويسة”.

وتابعت: “أنا بخير دلوقتى بفضل ربنا ثم دعواتكم، مكملة بس على علاج الكورتيزون وأدوية السيولة ومتابعة تحاليل السيولة مع الدكتور كل أسبوعين علشان الجلطات والحمد لله، خلوا بالكم من نفسكم وربنا يحفظنا جميعًا”.

مسلسل “اللى مالوش كبير” مقرر عرضه فى رمضان المقبل، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من الفنانين الشباب.