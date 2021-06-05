احتفلت الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” بتخرج إبنتها ” ياسمين ” من زوجها السابق رجل الأعمال ” محمد حلاوة ” في حفل أقيم بمنطقة أهرامات الجيزة .

فنشرت ياسمين عبد العزيز عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام مقطع فيديو من حفل التخرج دون أن تكشف عن وجه إبنتها بشكل مقرب وواضح .

وكتبت في تعليقها عليه : ” بنتي وأختي وصحبتي اتخرجت .. ربنا يحفظها ويحفظهم كلهم ويحفظ ولادكم يارب ” .

وتفاعل المتابعون على الفيديو بشكل كبير الذين حرصوا على تهنئة ياسمين عبد العزيز بنجاح وتخرج إبنتها وجاء من بينهم زوجها الفنان ” أحمد العوضي ” الذي علق قائلا : ” مبروك ياسمينا .. قمر العالم .. بحبك ” .