شاهد.. ياسمين عبد العزيز تكشف عن البرومو الدعائي لـ”الأبلة طمطم”

كشفت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز عن البرومو الدعائي، لفيلم “الأبلة طمطم”، والذي من المقرر عرضه في عيد الفطر المقبل.
ونشرت عبد العزيز عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي البرومو الدعائي، وعلّقت: الإعلان الأول لفيلم العيد الأبلة طمطم، أيام وهيكون بجميع دور العرض في (مصر – السعودية – الإمارات – الكويت – البحرين- عمان – الاْردن – لبنان – سوريا – العراق – فلسطين) العيد 2018″.
الفيلم من بطولة ياسمين عبد العزيز، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، مصطفى أبو سريع، وأيمن وتار، تأليف أيمن وتار، وإخراج علي إدريس.