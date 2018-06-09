شاهد.. ياسمين عبد العزيز تكشف عن البرومو الدعائي لـ”الأبلة طمطم”

كشفت الممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​ عن البرومو الدعائي، لفيلم “​الأبلة طمطم​”، والذي من المقرر عرضه في عيد الفطر المقبل.

ونشرت عبد العزيز عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي البرومو الدعائي، وعلّقت: الإعلان الأول لفيلم العيد الأبلة طمطم، أيام وهيكون بجميع دور العرض في (مصر – السعودية – الإمارات – الكويت – البحرين- عمان – الاْردن – لبنان – سوريا – العراق – فلسطين) العيد 2018″.

الفيلم من بطولة ياسمين عبد العزيز، ​حمدي المرغني​، ​بيومي فؤاد​، مصطفى أبو سريع، و​أيمن وتار​، تأليف أيمن وتار، وإخراج ​علي إدريس​.