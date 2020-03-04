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شاهد .. ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يعلنان ارتباطهما رسميا

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في أعقاب الهجوم الذي قام به ” وائل عبد العزيز ” شقيق الفنانة المصرية ” ياسمين عبد العزيز ” عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” بخصوص العلاقة التي تجمعها بالفنان المصري ” أحمد العوضي ” وطبيعتها .

ردت الفنانة ياسمين عبد العزيز على ذلك فنشرت صورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” برفقة أحمد العوضي وكتبت في تعليقها عليها : ” بحبك يا أحمد ” .

وعلى الجانب الآخر قام أيضا أحمد العوضي بنشر نفس الصورة عبر حسابه على موقع ” إنستجرام ” بعد ذلك بحوالي 10 دقائق وكتب في تعليقه عليها : ” بحبك يا ياسمين ” .

ليكون ذلك إعترافا رسميا بالإرتباط بينهما بعد الجدل حول حقيقة علاقتهما خلال الفترة الماضية .

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بحبك يا احمد ❤️ @ahmed.elawady

A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_) on

View this post on Instagram
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بحبك يا ياسمين ❤️ @yasminabdelaziz_

A post shared by احمد العوضي_ Ahmed Elawady (@ahmed.elawady) on

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