شاهد .. ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يعلنان ارتباطهما رسميا

في أعقاب الهجوم الذي قام به ” وائل عبد العزيز ” شقيق الفنانة المصرية ” ياسمين عبد العزيز ” عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” بخصوص العلاقة التي تجمعها بالفنان المصري ” أحمد العوضي ” وطبيعتها .

ردت الفنانة ياسمين عبد العزيز على ذلك فنشرت صورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” برفقة أحمد العوضي وكتبت في تعليقها عليها : ” بحبك يا أحمد ” .

وعلى الجانب الآخر قام أيضا أحمد العوضي بنشر نفس الصورة عبر حسابه على موقع ” إنستجرام ” بعد ذلك بحوالي 10 دقائق وكتب في تعليقه عليها : ” بحبك يا ياسمين ” .

ليكون ذلك إعترافا رسميا بالإرتباط بينهما بعد الجدل حول حقيقة علاقتهما خلال الفترة الماضية .