شاهد ياسمين عماري تتبرأ من لباسها العاري.. “أنا مسلمة وأراعي حرمة الشهر الفضيل”

ردت الفنانة ياسمين عماري، على الضجة التي أحدثها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فستان ارتدته على ركح قاعة “أحمد باي” (الزينيت سابقا) بقسنطينة، خلال مشاركتها في حفل مع حسين بن حاج ممثل الجزائر في برنامج “ذا فويس” العرب.

وسارعت السلطانة “رزان” إلى تصوير “فيديو” عبر حسابها على “أنستغرام”، استعرضت فيه الفستان الذي تردد أنه لا يراعي حرمة شهر رمضان، مشددة على أنه لم يكن عاريا أو مفتوحا كما فندت ما أوحت به الصور التي تداولت بعد الحفل.

وأوضحت نجمة مسلسل “الخاوة” أنها تحترم جمهورها ولا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تطل بلباس غير لائق. وتابعت: “أنا مسلمة وأراعي حرمة الشهر الفضيل”.