شاهد .. يسرا اللوزي في أحدث ظهور لها : ” إلى زميلاتي الحوامل .. عاملين إيه في الهم ده “

نشرت الفنانة ” يسرا اللوزي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو لها أثناء تواجدها في منزلها للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا وفي أحدث ظهور لها وهي بالأشهر الأخيرة من الحمل في انتظار مولودها الثاني .

وبدا على يسرا اللوزي في مقطع الفيديو علامات التعب وبوجه شاحب وتحدثت خلاله عن حملها ومخاوفها قائلة : ” يارب الناس كلها تكون بخير وياخدوا بالهم من نفسهم وياريت الناس ميخرجوش الفترة دي .. أنا بس سؤالي الأهم لزميلاتي الحوامل اللي قربوا يولدوا يا ترى بيعملوا إيه وقلقانين من إيه ” .

وتابعت : ” متخيلين إيه هيحصل في الولادة لما نيجي نروح المستشفى في ظل الفيروس الجميل ده .. حبيت أشاركم مخاوفي وأشوف حاسين بإيه ” .

وكتبت يسرا اللوزي في تعليقها على الفيديو : ” إلى زميلاتي الحوامل .. عاملين إيه في الهم ده ؟ ” .