تحدثت الفنانة المصرية يسرا عن رأيها في عمليات التجميل مؤكدة انها تؤمن بها ولكن دون ان تؤديى الى تغيير في ملامح الوجه.

وقالت يسرا، خلال لقائها برنامج التاسعة والذى يقدمه وائل الإبراشى على شاشة القناة الأولى، ردا على سؤال عن رأيها في عمليات التجميل “انا مؤمنة جدا بها بس ازاي تتعمل وازاي انت ما تغيرش شكلك”.

وكشفت يسرا، 69 عاما، انها تقوم بحقن البوتوكس منذ فترة قائلة “بعمل بوتوكس عادي جدا زايي زاي كل الستات” اما عن انفها فقالت “الحمدالله مناخيري حلوة”.

كما تحدثت يسرا عن عدم انجابها قائلة انها في فترة من حياتها كانت تتمنى أن تكون أمّا وحاولت كثيرا ولكن الله لم يرد تحقيق ذلك، مؤكدة أنها راضية بقضاء الله وقدرته، وأنها تعلم أن الله لم يرد لها أن تكون أمّا لأنها لم تكن لتتحمل أبدا أن يحدث شىء سيئ لأولادها.