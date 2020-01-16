شاهد يعقوب بوشهري يستعرض سياراته الفارهة.. ومتابع يسأله: من أين لك هذا؟

استعرض الناشط الكويتي يعقوب بوشهري في مقطع فيديو على حسابه في سناب شات أسطول من سياراته الفارهة.



وأثار يعقوب الجدل عقب إستعراضه لعدد كبير من السيارات الفارهة مما جعل أحد المتابعين يسأله من أين لك هذا، وأتهمه البعض بغسيل الأموال وهو ما جعله يرد على متابعيه.

وقال يعقوب أن ماوصل له بسبب رضا أمه عليه وأنه لا يستطيع تحمل غضبها عليه وما وصل إليه بسبب رضاها عنه.

وعن سؤاله من أين لك هذا؟ قال يعقوب: مو شغلك.