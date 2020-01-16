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شاهد يعقوب بوشهري يستعرض سياراته الفارهة.. ومتابع يسأله: من أين لك هذا؟

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yaacoub bou chahri

يعقوب بوشهري

استعرض الناشط الكويتي يعقوب بوشهري في مقطع فيديو على حسابه في سناب شات أسطول من سياراته الفارهة.

وأثار يعقوب الجدل عقب إستعراضه لعدد كبير من السيارات الفارهة مما جعل أحد المتابعين يسأله من أين لك هذا، وأتهمه البعض بغسيل الأموال وهو ما جعله يرد على متابعيه.
وقال يعقوب أن ماوصل له بسبب رضا أمه عليه وأنه لا يستطيع تحمل غضبها عليه وما وصل إليه بسبب رضاها عنه.
وعن سؤاله من أين لك هذا؟ قال يعقوب: مو شغلك.

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