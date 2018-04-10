شاهد.. 5 رجال في حياة الفنانة شيرين.. أحدهم حاول الانتحار بسببها ثم خانها!

تُفضل «شيرين عبد الوهاب»، المفاجأة، في مواجهة جمورها، بأمورها العاطفية، فهيّ كثيرا ما تنفي الشيء ثم بعدها بأيام يتجسد كواقعًا على الأرض، وهذا ما حدث مع زوجها السابق محمد مصطفى، حيث نفت ارتباطها به – في حوار صحفي لإحدى الصحف نشر قبل عقد قرانها بأيام – وفاجأت الجمهور بزواجها منه دون مقدمات أيضا.

الأمر ذاته، تكرر مع حسام حبيب، حيث أعلنت بشكلٍ مفاجئ عن زواجها منه، و”شيرين” لم تكن حريصة يومًا على مشاركة جمهورها الكثير من حياتها سواء في الصحافة أو التليفزيون، لكن يبدو أن تعدد مرات فشلها عاطفياً كان دافعاً لإخفائها خبر ارتباطها خوفاً من الحسد. والدليل مشاركتها الجمهور آية “قل اعوذ برب الفلق بمجرد الإعلان عن موعد حفل زفافها على الفنان حسام حبيب.

ولم يكن «حبيب» هو الرجل الأول في حياة شيرين، لأنها تزوجت في بداية حياتها «العاطفية»، بالموزع الموسيقي، مدحت خميس، الذي ارتبطت به في بدايتها الفنية لتتخلص من إلحاحه خصوصاً أنه كان يهدد بالانتحار في حال عدم استجابتها له، وكان يدعي أنه سيضع يده في الزجاج لقطع شرايينه ليتخلص من حياته لو لم توافق على الارتباط به.

ووفقا لـ «سيدتي»، كانت والدة شيرين تتصل بها بصفة دورية، لتقنعها بالزواج من «خميس»، حتى وافقت أخيرا على ذلك، لكنها عانت من خيانته لها ومعاملته القاسية بعد الزواج بحسب تعبيرها مما دفعها للهرب من المنزل أكثر من مرة.

وتمكنت «شيرين» من الانفصال عن خميس، لترتبط عاطفًا بمدير أعمالها والذي كان يدعى عصام لكنها انفصلت عنه عام 2004 وأعلنت في إحدى حفلاته أنها في هدنة عاطفية.

وعادت مرة أخرى إلى الواجهة، حين أعلنت في عام 2006، عن خطبتها لرجل الأعمال أحمد غزالي، ولكن تم الانفصال بعد عدة أشهر بسبب عدم التفاهم بينهما.

ثم تزوجت «شيرين» من الموزع الموسيقي محمد مصطفى، والذي يعد الزوج الثاني في حياة شيرين ووالد ابنتهيا وجمعتهما علاقة حب قوية انتهت بزواج مفاجىء للجمهور، ثم انفصال مفاجىء أيضاً بعد 5 سنوات من الزواج، وتردد أن السبب في ذلك هو خيانته لها، لكنها نفت ذلك.

أما حسام حبيب، فيُعتبر هو الزوج الثالث في حياة شيرين، ويقال إن قصة حبهما بدأت قبل تصويرهما أغنية «كل ما اغني».