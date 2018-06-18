شاهد.. Selfie تجمع مريم أوزيرلي مع نانسي عجرم في تركيا وتشعل مواقع التواصل

التقت الفنانة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بـ«السلطانة هيام» بالنجمة اللبنانية نانسي عجرم، حيث احيت الأخيرة حفل غنائي ناجح بأحد فنادق إسطنبول بمناسبة عيد الفطر المبارك.

مريم نشرت صورة التقطتها الفنانة التركية على طريقة الـSelfie تجمعها بنانسي متمنية لها حفل ناجح، في الوقت الذي نشرت فيه الأخيرة صورة تجمعها بنجمة «حريم السلطان»، متغزلة فيها بتعليق كتبت فيه: «مع الجميلة داخلياً وخارجياً مريم أوزيرلي»، وهي اللقطات التي عكست علاقة الصداقة التي تجمع النجمتين بالرغم من كونه الظهور الأول لهما معاً.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «قطاع الطرق لن يحكموا العالم» بموسمه الثاني، آخر أعمال مريم اوزيرلي الدرامية، كما طُرح لها فيليمن هما «الطرف الآخر»، و «جنكيز رجائي».