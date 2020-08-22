حلت نجمة برنامج ” ستار ميكر ” الفنانة ” شاهيناز ” ضيفة في برنامج ” بيت ريا وسكينة ” الذي تقدمه كلا من الفنانتين ” انتصار ” و ” بدرية طلبة ” .

وتحدثت شاهيناز خلال الحلقة عن الهجوم المتواصل عليها من جانب الموسيقار ” حلمي بكر ” وتأكيده المستمر على أنه ليس لها وجود في عالم المطربين على الإطلاق على الرغم من أنه كان ضمن لجنة برنامج ” ستار ميكر ” الذي شاركت به منذ سنوات وأشاد بصوتها في وقتها .

وأبدت شاهيناز تعجبها من هذا الأمر متسائلة عن السبب من وراء تغيير موقفه تجاهها فقالت : ” أنا مازلت بحترمه هو فنان قدير بس هو يمكن بيهاجمني علشان بيحبني وعايزني أبقى أحسن مش عايزة أفكر تفكير سلبي دايما بفكر في الجانب الإيجابي وبسيب النوايا لربنا ” .

وتابعت : ” أنا معنديش أي مشكلة معاه وما في أي حاجة جوايا تجاهه لكن مش عارفه هو بيعمل معايا كده ليه ” .