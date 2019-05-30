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شباب يتشبّهون بـ “جبل شيخ الجبل”.. ظاهرة تقليد تيم حسن تغزو الإنستقرام

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taim hassan cyrine abdel nour

إستطاع النجم السوري النجم تيم حسن أن يخطف الأنظار ويحوّل الأضواء إليه في الأعوام الأخيرة من خلال بطولته لمسلسل “الهيبة” في أجزائه الثلاث وتأديته لشخصية “جبل شيخ الجبل” المعروف بإطلالته المختلفة واللوك الذي تحوّل إلى موضة بين الشباب العربي على الـ”سوشيال ميديا”.
نرصد لكم اليوم مجموعة فيديوهات ومقاطع مصوّرة لشباب تشبّهوا بتيم على صعيد اللوك.

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