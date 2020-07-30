بالاضافة الى موهبتها في التمثيل تشتهر الفنانة المصرية ياسمين صبري كونها ايقونة للجمال والموضة في العالم العربي وتعرف بأنها الفنانة المصرية الوحيدة التي اختيرت ضمن قائمة اجمل 100 وجه في العالم وذلك عام 2017.

وعلى الرغم من جمالها النادر، إلا انه ينتشر بين الحين والاخر صورا لجميلات من الوطن العربي على انهن شبيهات لياسمين صبري لا ويذهب البعض الى انهن يتفوقن عليها جمالا.

وفيما يلي اشهر شبيهات ياسمين صبري:

دينا حمدي

“ديناحمدي” شابة مصرية عشرينية محجبة يقول كثيرون انها “فولة واتقسمت نصين” في إشارة الى التطابق الشكلي والشبه الكبير بينها وبين الفنانة .

بدورها أكدت دينا عدم انزعاجها من وجه الشبه بينها وبين الفنانة الشابة، لاسيما أنها من أشد المعجبين بها وبجمالها، واشارت انها تشعر بالخجل عندما تسمع من حولها يتحدثون عن هذا الشبه في الأماكن العامة،

جيهان خليل

جيهان خليل فنانة مغربية تقلد ياسمين صبري وتحاول ان تصبح نسخة عنها وكانت قد أربكت حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 39 بحضورها، بعد أن ظن البعض أنها ياسمين قبل أن تعرف الحقيقة.

بشاير الشيباني

بشاير الشيباني شاعرة كويتية تعرف ايضا بشبهها الكبير بياسمين صبري وتتميز بشاير الشيباني بأناقتها وثقافتها، وفي رصيدها ثلاث مجموعات شعرية وعدد من الأمسيات الشعرية.