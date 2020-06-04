تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة مجمعة تم نشرها علي أحد الجروبات بموقع “فيسبوك”، ظهرت فيها الممثلة المصرية “​أمينة خليل”​ إلى جانب شابة تشبهها كثيراً، تدعى “هالة رحال” ، إلى درجة ظنّ فيها بعض المتابعين أنها هي نفسها وليست شبيهتها، لتنهال عليها تعليقات النشطاء التى أكدت الشبه الكبير بين صاحبة الصورة وبين الفنانة أمينة خليل.

حيث بادرت الشقيقة الصغرى للفتاة بنشر تلك الصورة المركبة عبر صفحتها الشخصية بموقع ” فيسبوك”، وقامت بسؤال المتابعين حول وجه الشبه بينهما، حيث علّقت عليها، قائلة: “دي أختي كله شايفها شبه أمينة خليل وهي بتقول لأ… شبهها ولا لاء يا جماعة؟، ليتفاعل المتابعون مع سؤالها، هذا مؤكدين على الشبه الكبير والصادم بينهما.

الفنانة “أمينة خليل” وشبيهتها هالة رحال

يُذكر أن الفنانة أمينة خليل تقوم بدور البطولة في مسلسل “ليه لأ”، المنتظر عرض أولي حلقاته علي احدي المنصّات الرقمية خلال الساعات القليلة المقبلة، ويشاركها بطولته عدد كبير من الفنانين، هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، المسلسل من إخراج مريم أبوعوف، وتأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر المطربة “آمال ماهر”، بأغنية “اللي قادرة” من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلاً كبيراً من النشطاء .