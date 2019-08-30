شبيهة حلا الترك تحدث ضجة كبيرة.. تعرفوا عليها نسخة قريبة جداً

تناقل عدد كبير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لفتاة شابة قيل إن اسمها لورين وأحدث ضجة كبيرة.

ولفتت الفتاة الأنظار بسبب الشبه الكبير بينها وبين الفنانة حلا الترك. وهو ما ركزت عليه الكثير من التعليقات على الحسابات التي أعادت نشر المقطع على تطبيق “إنستغرام”.

ويشار إلى أن منى السابر، والدة حلا الترك أثارت ضجة كبيرة مؤخراً بعد نزعها الحجاب على إثر انتقال حضانة أولادها إلى زوجها المنتج محمد الترك.

وخرجت على بعد ذلك عن صمتها موضحة أنها لم تكن ترتدي الحجاب بل تضع على رأسها غطاء بداعي الاحتشام فقط.

كما لفتت الانظار بعدما ظهرت في مقطع مصور وهي ترافق بصوتها إحدى الأغنيات واعتبر الكثيرون أنها تتمتع بصوت جميل جداً.