تصدرت الفنانة المصرية “دنيا سمير غانم” التريند علي مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الأخيرة، بعد أنتشار صورة لـ”سارة جاما” لاعبة فريق يوفنتوس الإيطالي، وأحدث التطابق المذهل في الشبه بينها وبين الفنانة المصرية ضجةً كبيرة. وتداول المتابعون الصورة معلقين عليها تعليقات كوميدية.

حيث أنه بمجرد نشر الفريق الإيطالي لكرة القدم النسائية عن قميصه الإحتياطي للموسم الجديد، وظهرت سارة جاما مدافعة إيطاليا البالغة من العمر 31 عاما، وهي ترتدي القميص، اعتقد الجمهور أن دنيا سمير غانم قد انضمت للفريق.

وانهالت ردود الفعل ما بين الصدمة والسخرية، وجاءت التعليقات “‏يخلق من الشبه اربعين اهو ده واحدة من الاربعين دنيا سمير غانم إيطاليا… تم استحضار شخصية دنيا سمير غانم في فيلم الفرح وصنع منها كلاعبة كرة قدم في فريق محلي”.

وعلي الصعيد الفنى، تستأنف النجمة دنيا سمير غانم تصوير مشاهدها في “فيلم تسليم أهالى” بعد عيد الأضحى مباشرة، وتجمع المشاهد بينها وبين هشام ماجد ولوسى وعدد آخر من النجوم، الفيلم من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوى؛ وتدور الأحداث حول مطاردة الفنانة لوسى لـ بطلة الفيلم خلال الأحداث وذلك بسبب حبها الشديد لـ هشام ماجد الذى يجسد دور البطولة أمام دنيا، مما يضطرهما إلى الهروب من لوسى لكى يتزوجان وتدور الأحداث بينهما في إطارٍ كوميدى .