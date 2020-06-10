تداولت مواقع التواصل الإجتماعي بشكل مُكثف بعض اللقطات المأخوذة من مقطع فيديو للشابة العراقية “رؤى العزاوي”، التى أستطاعت أن تُشعل السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة، وتجذب إليها ملايين المتابعين، وذلك بسبب الشبه الكبير بينها وبين الفنانة المصرية ​”شيرين عبد الوهاب”​.

وبالتعريف عن رؤى فإنها تعمل “​دي جاي​” نسائي كما ذكرت في مقطع الفيديو المتداول لها، حيث تحدثت فيه عن نفسها ومهنتها، وعن الشبه الكبير بينها وبين شيرين. وبالرغم من أنها أجرت بعض التغيرات في شكلها كتغير لون شعرها إلى الاشقر، إلا أن الشبه بملامح الوجه ظل واضحاً بينهما. وأوضحت رؤى أن الناس يوقفونها في الشارع لإلتقاط الصور معها، بالرغم من أنها تجد نفسها لا تشبه شيرين كثيراً .

شبيهة النجمة شيرين عبد الوهاب

العراقية “رؤي العزاوي” شبيهة شيرين عبد الوهاب

النسخة العراقية من الفنانة شيرين عبدالوهاب

أما عن النجمة شيرين عبد الوهاب، فيُذكر أنها نفت بطريقة ساخرة الشائعة التي انتشرت مؤخراً، حول مشاجرتها مع زوجها المطرب “حسام حبيب”، مما استدعى تدخل صديقهما المقرب المطرب “أحمد سعد”، وذلك من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات “تويتر” وهى في أحضان زوجها، وأرفقتها بالتعليق الساخر قائلة: ” زى ما انتوا شايفين مبنبطلش خناق”.