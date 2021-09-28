في الأيام الماضية، انتشر تحدي جديد على مواقع التواصل وبالتحديد في جروبات البنات، وهو «شبه مين من المشاهير….؟»، لتشارك به الفتاة المصرية الشابة ندى سعيد، التى شاركت في التحدي ونشرت صور لها ليتضح شبهها الكبير بالفنانة الأردنيــة صبا مبارك وهذا ما أكدت عليه الكثير من التعليقات.

حيث شاركت “ندى سعيد”، في التحدي، بعد سماعها الكثير من العبارات ممن حولها عن الشبه الكبير بينها وبين الفنانة صبا مبارك، لتستغل إحدى جروبات الفتيات فقامت بنشر صورتها بجانب صبا.

“فولة واتقسمت نصين”، عبارة اعتادت “ندى سعيد” على سماعها، فكـل مــن يراهـــا للمرة الأولى لا يمضي قبل أن يقول لها “انتي شبه صبا أكتر من نفسها أو انتي أحلى منها”.

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هذا الشبه الكبير بين ندى والفنانة الأردنية، أدهش رواد موقع التواصــل «فيسبوك»، بعد تداول صورة لها عبر إحدى جروبات الفتيات، لتنهال عليها التعليقات التي فوجئت بها، حيث لم تكن تفكر قبل ذلك في المشاركة في هذا التحدي.

وفي تصريح صحفي أشارت “ندى” إلى سعادتها وعدم انزعاجها من وجه الشبه بينها وبين الفنانة الشابة، لا سيما أنها من أشد المعجبين بـ صبا وجمالها وأعمالها خاصة “حكايات بنات“، “أوقات لما بنزل بوست لتصميم معين أنا بعمله، الناس بتسيب الفستان خالص، ويركزوا على صورتي، ويبدأوا يعلقوا على الموضوع، وأنا بحبها أصلا وبشوفها جميلة”.

“ناس كتير جداً قالتلي إني شبهها، بس مكنتش مصدقة غير لما حطيت الصورتيــن جمــب بعض”، بحسب الفتاة العشيرينية التي أشارت إلى أن أكثر التعليقات التي أضحكتها كانت “انتي شبهها اكتر منها.. أنا فكراها اتحجبت.. حد يطلع الاختلاف في الصورتين”.

من ناحية أخري، شاركت النجمة صبا مبارك بحضور فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حيث شاركت صبا في المهرجان بفيلمها الجديد «أميرة» للمخرج محمد دياب الذي تم عرضه لاول مرة عالميًا في المهرجان ضمن مسابقة آفاق، كما أن مبارك حضرت حفل الإفتتاح وتألقت بإطلالة ساحرة.

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