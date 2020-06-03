تصدرت إحدي الفتيات مواقع التواصل الإجتماعي وأثارت جدلاً كبيراً بين النشطاء، وذلك بسبب تشابه ملامحها بملامح الفنانة المصرية “ياسمين صبري”، حيث ظهر تلك الفتاة في مقطع فيديو قصير لها علي موقع التغريدات “تويتر”، ولاحظ الكثيرين التطابق بين هذه الفتاة وبين ياسمين صبري خاصة في نبرة الصوت وطريقة الكلام.

حيث ظهرت تلك الفتاة في مقطع لا يتجاوز دقيقة واحدة تتحدث عن موقفين تعرضت لهما يكشف تنمر طبقة الأغنياء على مثيلتها، وبعيداً عن المحتوى والقصة التي سردتها، إلا أنه تم تداول الفيديو على نطاق واسع في دقائق قليلة، وأكد الكثيرين على أن هذه الفتاة هي أول شبيهة للفنانة الجميلة ياسيمن صبري، من حيث نبرة صوتها والطريقة التى تتحدث بها، كما أكد آخرين أنها تشبها في الشكل أيضاً وليس في الصوت فقط، ليطلبوا منها أن تضع شامة أعلى فمها وستكون بنفس ملامح الفنانة المصرية .

يُذكر أن الفنانة ياسمين صبرى قد شاركت مؤخراً في الموسم الرمضانى 2020، من خلال مسلسل “فرصة تانية”، معالجة دراما لمحمد سيد بشير و من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة. واستطاع هذا المسلسل أن يحصد نجاحاً كبيراً بين الجمهور، و تصدر محركات البحث بعد عرض آخر حلقاته علي الشاشات .