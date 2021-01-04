روى حسام مصطفى، تفاصيل ظهوره في إعلان الفنان المصري ​عمرو دياب​ في بداية 2021، حيث قال: “الناس بدأت تتعرف عليا وشبهي بعمرو دياب من خلال صوري على مواقع التواصل الإجتماعي، وفوجئت بأشخاص بيكلموني للمشاركة في الإعلان وكان حلما بالنسبة لي”، وأوضح أنه من الصعيد وجاء إلى القاهرة بعد أن اشتهرت صوره معتبرينه شبيهاً بعمرو دياب.

وأضاف مصطفى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “حديث القاهرة”، مع الإعلامي خيري رمضان، على شاشة “القاهرة والناس” قائلاً: “الهضبة كان مستغرب من الشبه وهو بيقول ده بيفكرني بنفسي وأنا صغير وكنا بنتواصل خلال تصوير الإعلانات، وعمرو دياب ضحك حين لاحظ الشبه بيننا”، مشيرا إلى أنه الآن يواظب على المشاركة في ورش تمثيل لتنمية قدراته التمثيلية.





