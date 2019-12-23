شبيه محمد لطفي يصدم المتابعين

تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة لشخص مصري يقف أمام عربة لبيع الخضروات وهو يشتري من البائع، ظنّ الكثيرون في البداية أنها تعود للممثل المصري ​محمد لطفي​، ليتبين لاحقاً أنها تعود لشبيه له.

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، إذ أبدوا عن صدمتهم لشدة الشبه بين لطفي وهذا الشخص، فيما أصرّ البعض الآخر أنها تعود له.

ويعرض حاليا للطفى فيلم “استدعاء ولي عمرو”، الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، وهو من تأليف محمد سمير مبروك وإخراج أحمد البدري، ويشارك في بطولة الفيلم حورية فرغلي، محمد عز، صبرى فواز.

ويذكر أن آخر أعماله كان فيلم “حملة فرعون”، والذي عرض في عيد الفطر الماضي.